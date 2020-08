GIOVANNI D’ONOFRIO “PETTILON” CI HA LASCIATI UN GRANDE GIOCATORE DELLA LANCIA ANNI 50

Da diversi mesi non lo incontravamo più nel suo negozio di profumeria di piazza Umberto I° e tutti chiedevano della sua salute. Ieri venerdì 21 agosto, il grande addio. Giovanni D’0nofrio, meglio conosciuto come “Giuann Pettelon”, ha cessato di vivere assitito amorevolmente fino all’ultimo respiro, dalla sua famiglia. Con lui se ne va un altro pezzo della gioventù sportiva – calcistica degli anni 50. Fu la Lancia, guidata dal presidente Michele Caruso, la sua squadra più importante e quella che gli diede le più grandi soddisfazioni. Un undici coriaceo, dal gioco scintillante che, praticamente a quei tempi, non aveva avversari. Giovanni D’Onofrio sempre tra i migliori, grazie al suo grande acume calcistico e alla generosità in campo, ma anche al suo modo di incoraggiare i compagni per tutti i 90 minuti. Tempi belli che, per chi ha una certa età, non potrà mai dimenticare per il grande lustro che i componenti di quella squadra riuscivano a dare e all’entusiasmo che sapevano sprigionare contro avversari non di poco conto. Come ricorda la pagina sportiva del Giornale d’Italia del 2 agosto 1952, quella squadra, la Lancia si laureò campione del girone I del Torneo di II° Divisione lucana. In quella team, sempre tra i migliori, proprio Giovanni D’Onofrio, un beniamino dei tifosi della nostra città anche quando difendeva per diversi anni i colori del Pisticci. Gli sportivi della nostra città, ma non solo quelli, lo ricorderanno come una persona per bene, gentile verso tutti e soprattutto ricco dell’amicizia di quanti lo volevano bene. Famosi i suoi simpatici battibecchi sportivi di un tempo, con un suo amico del cuore ( anche lui purtroppo non c’è più) Giovanni Cerabona ( Chiccariedd), avversario dell’Alba, che tifava Milan, mente lui era un appassionato della “Vecchia Signora ”. Un gran bel ricordo quello di Giovanni D’Onofrio, in esempio di onestà, amicizia, rispetto per il prossimo e grande attaccamento alla sua Melina, i figlio Nico, Angela e Anna Lisa. I funerali oggi 22 agosto alle ore 16 nella chiesa di Cristo Re., nel rispetto delle regole dettate dalla emergenza sanitaria.

MICHELE SELVAGGI