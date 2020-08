Torna a Potenza il torneo di basket 3 vs 3 “KING OF POZEN”

Sabato 22 agosto, al parco Baden Powell di Potenza, si terrà la seconda edizione del torneo di basket 3 vs 3 “KING OF POZEN”.

Il torneo, nato con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione e divertimento per tutti gli appassionati della palla a spicchi, è nella formula Over 15 (dai 15 anni in su). Nella scorsa edizione, in un intenso weekend di street basket, si sono esibite dieci squadre maschili e tre femminili. Quest’anno, grazie all’impegno degli organizzatori Gian Marco Martucci (ideatore del torneo), Francesco Chiriaco e Michele Cingolani, il numero di squadre si è raddoppiato rispetto alla precedente edizione.

Nella giornata di sabato, la location del Parco Baden Powell che, grazie all’iniziativa della cooperativa Venere offre momenti di divago alla cittadinanza potentina, con musica dal vivo e attività ricreative, avrà tanti colori quante sono le squadre partecipanti. Ogni squadra iscritta avrà un suo colore di maglietta. Dalle 9.30 del mattino fino alle 13.30 si terrà la fase a gironi in cui le prime due classificate si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta che si svolgerà nel pomeriggio a partire dalle 16.30 e proseguirà fino alle 21. Il tutto sarà accompagnato dalla gara di tiro da tre punti, il cui vincitore verrà decretato nel tardo pomeriggio e avrà in premio delle bottiglie di spumante Pryanka fornite da “Tenuta Le Querce” .

Non solo sport, quest’anno la manifestazione avrà anche un momento musiciale con l’ “irruzione” sul campo da gioco del trio di musicisti capitanato dalla chitarra elettrica di Renato Pezzano, accompagnato dalla voce e dall’energia di Rocco Spagnoletta e dal basso di Dario Vista, tutti e tre membri della rinomata band potentina dei “Musicamanovella”. Le loro canzoni “Quello che sei” e “Centro di gravità” faranno da prologo alla finalissima maschile e femminile che si svolgeranno alle 20.45 e saranno arbitrate da tutti e tre gli arbitri della giornata. Alle ore 21, al seguito delle finali e prima dell’inizio della serata di musica funky, blues e rock ad opera dei suddetti musicisti, ci saranno le premiazioni della prima,seconda e terza classificata maschile e della prima e seconda classificata femminile che concluderanno la kermesse giornaliera con foto e minivideo.

La manifestazione sarà svolta rispettando le norme di sicurezza anticovid, anche e soprattutto in vista dell’ultima normativa uscita pochi giorni fa. In virtù di quest’ultima all’inizio della manifestazione verrà misurata la temperatura di ogni singolo giocatore/giocatrice, i quali dovranno munirsi di mascherina e mantenere il distanziamento minimo di 2 metri mentre aspetteranno di scendere in campo. Anche il pubblico avrà l’obbligo di mantenere una protezione delle vie respiratorie dalle ore 18 in poi e di non creare assembramenti intorno al campo.

L’intero evento, reso possibile grazie ai main sponsor AXA di Agostino Martucci e CRLAB DI Canio Pepe, ha come unico intento quello di far riecheggiare la passione per il basket nel capoluogo lucano e ad oggi il playground del parco Baden Powell è la location adatta a creare questi presupposti.

L’appuntamento è con tutti i giocatori alle ore 08:45 del 22 agosto per il check-in delle squadre e con il pubblico alle 09:30 per l’inizio delle “danze”.