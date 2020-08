Sesta Domenica senz’auto: il 23 Agosto via Garibaldi e piazza Scacchi chiuse al traffico

Garantita la viabilità per pullman di linea, mezzi di soccorso e forze dell’ordine

Anche Domenica 23 Agosto l’accesso ad auto e moto sarà inibito lungo via Garibaldi ed in piazza Scacchi. Con ordinanza a firma della Vicesindaca Maria Nicola Matera, su iniziativa dell’assessore delegato all’ambiente, Aldo Dibattista, l’area ad accesso pedonale istituita temporaneamente nelle zone interessate dal provvedimento resterà attiva dalle 19 a mezzanotte, eccezion fatta per pullman di linea, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, con sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.

Comune di Gravina in Puglia