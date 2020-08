“È necessario ritornare all’adozione, più stringente, di tutte le cautele e le misure di prevenzione per contrastare il diffondersi dei contagi per COVID-19”.

È questo l’invito del Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, il quale richiama i cittadini all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

“L’uso della mascherina – continua De Ruggieri – deve ritornare ad essere parte integrante del nostro abbigliamento, come pure il ricorso al distanziamento sociale.

La recente recrudescenza dei contagi, con il nuovo caso registrato a Matera, deve indurre alla massima prudenza e all’alto senso civico che ciascuno di noi ha ampiamente dimostrato nei mesi precedenti.

Si tratta di un piccolo sacrificio che possiamo fare per non compromettere la nostra salute e quella dei nostri cari”.

In una città piena di turisti, la grande accoglienza dei materani sarà dimostrata anche attraverso questa forma di rispetto, senza incorrere nelle sanzioni previste dalle norme in materia e per il rispetto delle quali sono stati intensificati i servizi della Polizia Locale.