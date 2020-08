SUGLIA CONFERMATO DALL’ELETTRA MARCONIA

Il centrocampista rinnova con la squadra della sua città: “Squadra competitiva per importanti obiettivi”

L’Elettra Marconia comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Andrea Suglia che, per il secondo anno consecutivo, vestirà la maglia rossoblù.

Nella passata stagione Suglia, nato e cresciuto a Marconia, ha dimostrato le sue grandi doti tecniche, divenendo il perno del centrocampo rossoblù a disposizione di mister Antonio Valente.

L’ex Real Metapontino e Francavilla commenta così il suo rinnovo in rossoblù: “Prosegue la mia avventura con il Marconia e sono molto soddisfatto di questo perché è davvero stimolante giocare per la propria gente. Già lo scorso anno si è creato un bellissimo rapporto tra squadra e tifosi, per cui dobbiamo continuare necessariamente su questa strada per toglierci tante soddisfazioni. La società sta costruendo una squadra competitiva, per cui sta a noi dimostrare sul campo di essere all’altezza e di competere a buoni livelli. Dopo questa lunga pausa, non vedo l’ora di ricominciare e di riabbracciare finalmente la nostra gente”.