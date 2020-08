PISTICCI: GRAN SUCCESSO PER LA RASSEGNA DI PITTURA IN PIAZZA UMBERTO I° DEL 3° MEMORIAL DAY BERARDINO FALOTICO

Una rassegna artistica speciale ed anche di grande spettacolarità, ospitata per due sere sotto le stelle, nella grande piazza Umberto I°, visitata ininterrottamente da un pubblico attento, competente e perché no, anche un po’ curioso. Parliamo della mostra di pittura, “III° Memorial Day Berardino Falotico” dedicato al compianto, simpaticissimo e stimato da tutti, nostro compaesano scomparso qualche anno fa, onorato, appunto, per il terzo anno consecutivo attraverso una significativa rassegna di pittura con la partecipazione di tantissimi giovani artisti, non solo della nostra città. Notevole l’impegno organizzativo della locale Associazione Culturale, artistica enogastronomica “ il Bacco di Caravaggio” guidata dal presidente Teresa Santeramo, rinomata, attivissima artista del posto, non nuova a questo tipo di iniziative che finora ha riscosso sempre enorme successo. Questi gli artisti in gara: Angela Lapadula, Antonio Marchitelli, Anna Tantone, Cristina Cecca, Lucia Agneta, Pierpaolo De Pace, Alessandra Melfi, Amalia Lazar, Stella Borraccia, Anna Vitale, Ivanna Melfi, Donata Imperio, Stefania Malvaso, Lino Barbalinardo, Tersa Minonna, Azzurra Mastrogiulio, Sebastiano Forestale, Rosaria Tortorelli, Mimma D’Alessandro e la scozzese, ormai naturalizzata pisticcese, Anna Parker. Spazio anche ai giovanissimi facenti parte del laboratorio artistico della stessa Associazione organizzativa della rassegna, come Antonio Autera, Vincenzo Morelli, Stefano Moramarco, Emanuele Moramarco e Jasmin Platon. Notevole la partecipazione popolare al voto per assegnare i primi premi offerti dal notaio Dott Ssa Maddalena Falotico ( figlia dello scomparso ricordato), dalla sua mamma e dai suoi fratelli. La premiazione, seguita in diretta dal preciso speaker Leonardo Viggiani ( che aveva presentato anche la rassegna), si è svolta la sera di Ferragosto nella piazza più importante della nostra città, alla presenza di un pubblico caloroso, che ha sottolineato con ovazioni le operazioni di premiazione del concorso. Questi i vincitori: al I° posto Antonio Marchitelli, al 2° posto Stella Borraccia, al 3° posto Azzurra Mastrogiulio ed a seguire Pierpaolo De Pace e Angela Lapadula. Un premio sulla originalità dell’opera è stato assegnato a Pierpaolo De Pace, un premio “più Like” a Mimma D’Alessandro e un premio speciale “Reginette” è andato a Cristina Cecca e Amalia Lazar. Un riconoscimento particolare è stato poi riservato ai piccoli del Laboratorio Artistico, Antonio Autera, Vincenzo Morelli, Jasmin Platon, Stefano ed Emanuele Moramarco. A parte un premio “Primavera” assegnato a Stefania Malvaso. Per l’occasione sono stati premiati anche i vincitori della recente rassegna “ No alla violenza sulle donne”, nell’ordine Antonio Marchitelli, Azzurra Mastrogiulio e Anna Parker. Un particolare ringraziamento da parte della famiglia Falotico a Teresa Santeramo e alla sua Associazione, a tutti i partecipanti e al pubblico che ha seguito da vicino la rassegna organizzata nel nome del caro Berardino, che non c’è più, oltre che alla Amministrazione Comunale guidata da Viviana Verri che ha messo a disposizione la piazza, dando comunque appuntamento a tutti per l’edizione del prossimo anno.

MICHELE SELVAGGI