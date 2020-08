Irsina: rinvenuto il corpo di una donna

Alle ore 3 circa, della scorsa notte, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, è intervenuta in agro di Irsina per il recupero del corpo di una giovane ragazza P.S., rinvenuta in un canale di deflusso di acque reflue, sottostante un ponte situato sulla SP.96, ex SS 96, al km 16+300, in località Dodici Fontane. Sul posto era presente anche personale sanitario del 118 e i Carabinieri della locale stazione. Sono in corso le indagini per accertare la causa del tragico episodio.

Sala Operativa Comando VV.F. Matera