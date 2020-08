TREBISACCE: 𝗦𝗢𝗦𝗣𝗘𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗙𝗘𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗖𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟𝗟𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟬

ย Lโ€™Amministrazione comunale di Trebisacce ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni con intrattenimento musicale nellโ€™ambito del Cartellone estivo Marestate 2020.Tale decisione รจ stata assunta a seguito dellโ€™ordinanza del Presidente della Giunta regionale datata 13 agosto 2020, ma anche dellโ€™aumento esponenziale dei casi positivi di Codid-19, in continua crescita giornaliera.Si รจ ritenuto di sospendere tutte le attivitร di intrattenimento musicale per evitare assembramenti che potessero in qualche misura favorire la diffusione dei contagi.โ€œEโ€™ stata una scelta sofferta e dolorosa โ€“ ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Avv. Franco Mundo โ€“ assunta in accordo con tutti gli amministratori. I dati in nostro possesso ci dicono che Trebisacce รจ piena di turisti e avremmo voluto condividere con tutti un sano e bellissimo intrattenimento per allietare le vacanze. Purtroppo abbiamo riscontrato che รจ molto difficile far rispettare le norme anti diffusione del covid-19, per quanto lโ€™impegno nel farlo sia stato massimo. Eโ€™ il momento della responsabilitร , perciรฒ abbiamo maturato questa decisione. Ci scusiamo per lโ€™inconveniente, forti della la speranza di poter presto festeggiare e abbracciarci tutti insiemeโ€.

