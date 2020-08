Ruba dagli scaffali del supermercato, arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato a Matera, in flagranza di reato, un uomo di 41 anni per furto aggravato commesso in un supermercato.

Il soggetto era stato notato dal personale dell’esercizio commerciale mentre prelevava dei prodotti dagli scaffali per infilarli nel suo zainetto a tracolla. Come se nulla fosse, poi, si era diretto verso l’uscita passando per la corsia “uscita senza acquisti”, dove però è stato bloccato dal direttore che ha chiamato la Polizia.

Sul posto è giunto il personale delle Volanti che ha rinvenuto nello zainetto dell’uomo merce illecitamente asportata del valore di alcune decine di euro.

In sede di denuncia, il responsabile del supermercato ha precisato che l’episodio non è nuovo: già in altre tre precedenti occasioni lo stesso individuo era stato scoperto a sottrarre dagli scaffali merce, sempre di poco valore e invitato a restituire il maltolto.

Attesa anche la ripetitività del comportamento illecito e sentita l’Autorità giudiziaria, l’uomo, materano e incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.