Ritrovata la persona dispersa ad Albano di Lucania (Pz).

I Vigili del fuoco su richiesta dei Carabinieri della Compagnia di Acerenza, la scorsa notte si sono portati in contrada Cupolicchio nel comune di Albano di Lucania, per la ricerca di un ragazzo venticinquenne, che aveva fatto perdere le sue tracce il giorno prima.

Nell’immediato, hanno avviato le prime ricerche, successivamente è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone disperse da parte della Prefettura di Potenza. Subito in azione il Posto di Comando Avanzato (Unità di Crisi Locale) Vigile del fuoco con all’interno personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), che coordina tutte le unità impegnate sul campo nelle operazioni di ricerca, presenti anche il Nucleo Cinofilo Regionale VV.F., un elicottero VV.F. del reparto volo di Pontecagnano (Sa) e personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) VV.F..

Il ritrovamento della persona è avvenuto alle 13:05, il ragazzo si spostava tra la vegetazione per non farsi ritrovare ma, tallonato dai soccorritori, è stato costretto ad uscire allo scoperto e nell’attraversare la strada, a circa 500 mt. dal Posto di Comando Avanzato, è stato notato da un suo amico e subito recuperato. Era in buona salute ma il 118 lo ha comunque trasportato in ospedale per effettuare ulteriri esami clinici. Al momento del ritrovamento era a dorso nudo, ad alcune domande dei soccorritori ha dichiarato spontaneamente che lui ha sentito sia l’elicottero sia i cani che i soccorritori ma si nascondeva.

L’intervento si è concluso alle ore 16.10 circa.

Mentre si concludevano le operazioni del ritrovamento della persona dispersa, a Potenza in via Cavour alle ore 14.00 circa, una squadra dei Vigili del fuoco è stata impegnata in un incendio autovettura, il tempestivo intervento ha evitato il coinvolgimento di altri veicoli. Gli occupanti tutti salvi ed il traffico in tilt. Si ipotizza che l’incendio possa essere di natura elettrica. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

