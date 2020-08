NATUZZI PRONTO ALLA QUINTA STAGIONE CON L’ELETTRA

Il capitano della passata stagione rinnova con il suo Marconia: “Giocare a casa è un onore e una responsabilità”

L’Elettra Marconia comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Mario Natuzzi che, per la quinta stagione consecutiva, vestirà la maglia rossoblù.

Natuzzi è stato tra i protagonisti della cavalcata condotta in questi anni dalla Seconda Categoria alla Promozione, ricoprendo il ruolo di capitano nella stagione appena conclusa.

Il terzino di Marconia parla così del nuovo campionato ormai all’orizzonte: “Giocare per la squadra della propria città è un onore immenso, ma anche una grande responsabilità. Sono davvero felice di proseguire l’avventura con l’Elettra, viste le bellissime annate trascorse e la crescita costante dell’intero movimento. Lo scorso anno abbiamo condotto un campionato in crescendo e, soprattutto, abbiamo ritrovato il nostro campo di gioco che, per la stagione che ci apprestiamo a vivere, rappresenterà il nostro valore aggiunto. Ai miei compagni, vecchi e nuovi, auguro di vivere un campionato entusiasmante e di spendere ogni energia per onorare al meglio la maglia rossoblù”.