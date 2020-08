Guarino ringrazia chi ha partecipato alle ricerche del giovane scomparso

Il Sindaco di Albano di Lucania, Rocco Guarino, a conclusione della positiva risoluzione del caso della scomparsa del ragazzo di Albano di Lucania, ha voluto ringraziare ufficialmente tutti quelli che dando vita ad una catena solidale, hanno contribuito al ritrovamento del giovane la cui scomparsa aveva fatto preoccupare non poco la comunità locale in questa vigilia di Ferragosto.

In particolare, ha ricordato Rocco Guarino, un grazie va al Maresciallo maggiore Tartaglia della Tenenza di Acerenza ed i suoi uomini impegnati nelle ricerche da subito, insieme ai preziosi uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Un grazie a tutti i Volontari e tra questi ai ragazzi e collaboratori del Parco Avventura.

Infine un ringraziamento va alla Prefettura che ha attivato rapidamente il piano di ricerche che si attiva in questi casi.

Albano di Lucania, 14 Agosto 2020