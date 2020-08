VERA SLEPOJ CON IL SUO OSCAR MONDADORI INCONTRA A ROTONDELLA MARINA I SINDACI LUCANI

Sentimenti e territorio, al Rotò Beach di Rotondella aperitivo letterario con Vera Slepoj. Interverranno i sindaci di Rotondella, Nova Siri, Valsinni, Policoro, Tursi, Colobraro e Montalbano Jonico

Giovedì 13 agosto dalle ore 12.00 al Rotò Beach sulla marina di Rotondella, in provincia di Matera, è in programma un aperitivo letterario con la psicologa e scrittrice Vera Slepoj. Il volume “Capire i sentimenti” della collana Bestsellers Oscar Mondadori, sarà la base di un dialogo più ampio sul tema “I sentimenti della terra, un atto d’amore al territorio” che, non a caso, approfondirà il connubio sentimenti-territorio, tra emozioni, relazioni e impegno. Temi, dunque, su cui costruire anche una ripartenza consapevole, dopo l’emergenza determinata dal Covid-19, nelle singole comunità. Il giornalista Antonello Lombardi coordinerà l’incontro cui prenderanno parte i sindaci dei comuni di Rotondella, Nova Siri, Valsinni, Tursi, Colobraro, Montalbano Jonico e Policoro, oltre a Rosa Gentile di Confartigianato Nazionale e Rudy Marranchelli, presidente Orto Sociale. Dalla marina di Rotondella, terzo ‘borgo più bello d’Italia’ nel 2019, sarà lanciata anche la campagna social volta a sostenere la promozione delle bellezze e delle destinazioni turistiche lucane attraverso gli hashtag #amolamiaterra #basilicataloverL’incontro si svolgerà all’aperto e nel rispetto delle norme anti-Covid.

