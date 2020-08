FERRAGOSTO SICURO CON LA POLIZIA DI STATO

Rinforzati i servizi di vigilanza e prevenzione a Matera città e in provincia

In vista del prossimo weekend di Ferragosto, tenuto conto del consueto considerevole incremento del flusso turistico che si registra in questo periodo dell’anno, il Questore Luigi Liguori ha disposto, già a partire dall’inizio della settimana corrente, una intensificazione delle misure di vigilanza e prevenzione sull’intero territorio provinciale, con riguardo anche al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della vigilanza delle strutture ove sono sottoposti a sorveglianza coattiva migranti .

Detti servizi sono svolti dalla Polizia di Stato in coordinamento con le altre Forze di polizia.

Sono stati rafforzati inoltre i servizi di controllo del territorio allo scopo di vigilare efficacemente sulla sicurezza del Capoluogo e delle altre località della provincia, onde tutelare sia i turisti che si spostano nei luoghi di vacanza sia i cittadini che rimangono in città.

Per quanto concerne in particolare i servizi volti a garantire l’osservanza delle disposizioni anti-Covid, secondo quanto stabilito nel corso di precedenti riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dei successivi tavoli tecnici, sono in atto controlli mirati nelle aree maggiormente frequentate soprattutto nelle tarde ore serali del centro di Matera, ma anche di altri popolosi centri della provincia, soprattutto ricadenti lungo la fascia jonica, come Policoro, Pisticci e Marconia.

L’obiettivo dei servizi è di vigilare sull’adozione dei dispositivi di protezione individuali (mascherina) laddove previsti dalla vigente normativa e sull’osservanza delle linee guida di settore elaborate per ciascuna tipologia di esercizio di attività economica.

L’impegno degli operatori è teso soprattutto a garantire il rispetto del divieto di assembramento e di aggregazione di persone, evitando che nel corso della cosiddetta “movida”, si verifichi sovraffollamento, nei locali pubblici e all’esterno di questi, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’attenzione in città resta alta anche per i servizi di prevenzione e repressione contro i reati predatori nelle sue molteplici forme come i furti, gli scippi, i borseggi, nonché quelli contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso servizi di vigilanza e osservazione nei confronti di persone sospette, pericolose o destinatarie di obblighi e prescrizioni ingiunte dall’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Sono stati inoltre intensificati i servizi di controllo da parte della Polizia Stradale lungo le arterie stradali extraurbane interessate dal traffico dei veicoli diretti verso le località turistiche al fine di assicurare il rispetto delle legge e delle norme del codice della strada e garantire così la serenità e sicurezza ai cittadini in viaggio.

È stata rafforzata la vigilanza e la sicurezza anche sui treni e sugli scali ferroviari a cura della Polizia Ferroviaria.

Per chi si pone in viaggio in auto nei prossimi giorni si segnala che sul sito www.poliziadistato.it nella sezione “Informazioni sulla viabilità” sono disponibili diverse informazioni utili e comunicati sul traffico, con indicazione delle giornate critiche sulla rete autostradale e dei cantieri presenti sulla rete autostradale e della viabilità ordinaria.