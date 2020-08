Un immenso “set a cielo aperto”: continua il viaggio di Cinemadamare a Nova Siri

Nova Siri e le località limitrofe, invase, dalle troupe dei cidiemmini si sono trasformate, in questi giorni, in un vero e proprio set a cielo aperto. I filmmakers con fantasia e sensibilità hanno scritto le loro sceneggiature e sono già a lavoro per dare vita alle loro originali creature. Alessandro Panzolli, da Udine, lasciandosi ispirare dal mare di Nova Siri ha deciso di ambientare lì il suo corto per parlare della rinascita del suo personaggio raccontata con “occhi nuovi”. Il solo desiderio del protagonista è quello di riuscire a vedere il mare e riscoprire qualcosa di nuovo, fino a quel momento sconosciuto. Un viaggio introspettivo, alla scoperta di se stessi e delle tante sfaccettature del proprio carattere è, invece, il tema del corto girato dalla regista brasiliana Anna Soares De Oliveira. Una lunga camminata dove il protagonista, attraverso i suoi interlocutori, riflette e ripercorre idealmente tutta la sua esistenza. Una situazione estrema costringe il protagonista del corto del regista argentino, Leandro Sosa, a riflettere sulla propria vita e su cosa sia davvero importante per lui. Non mancano, negli short movies, i riferimenti alla quotidianità, affrontando delicate tematiche e parlando degli equilibri di una nuova e grande famiglia, oggetto del corto del regista padovano Francesco Tranchina. Non solo emozioni e riflessioni, ma anche tanti sorrisi nei corti di questi giovani cineasti, come quello di Francesco Venezia, di origine lucane, che ha deciso di rendere protagonista del suo short movie un giovane chitarrista convinto, suo malgrado, di potersi trasformare in un infallibile seduttore. Tale e tanta é la sensibilità dei giovani filmmakers che il regista Matteo Pianta ha deciso di ambientare la sua storia nell’anno 2045, parlando di un’emergenza legata ad un pericoloso virus, in grado di decimare la popolazione e gettare nel panico il mondo intero. Matteo Pianta, però, non si limita a raccontare una storia, ma spinge il suo protagonista a riflettere su cosa sia necessario fare per proteggere e salvaguardare il pianeta e l’umanità intera. Risate, emozioni, riflessioni, questo e tanto altro nei corti di questi giovani cineasti, che seppur di nazionalità diverse si sono ritrovati tutti a Nova Siri, una seconda casa dove poter ambientare e narrare le storie della gente comune.

