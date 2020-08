Stigliano, convegno sulla cura dei tumori

Organizzato dall’Anspi per il 12 agosto. Ospite il dottor Stefano Fais, dirigente di ricerca nel Dipartimento di oncologia molecolare dell’Istituto superiore di Sanità.

STIGLIANO – “La terapia antiacida per la cura dei tumori”. È il tema del convegno promosso dal circolo Anspi di Stigliano, presieduto da Tonino Fornabaio, col patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’incontro, che include anche la presentazione dell’omonimo libro scritto dal dottor Stefano Fais, dirigente di ricerca nel Dipartimento di oncologia molecolare dell’Istituto superiore di Sanità (ISS), è in programma il 12 agosto prossimo (ore 18,30) nel campetto dell’ex scuola elementare di via Roma. Sarà all’aperto e in un contesto insolito, proprio per permettere il distanziamento fisico interpersonale nel contrasto al Cov-Sars 2. Modera e dialoga con l’autore, il giornalista e scrittore Antonio Grasso.