ALTAMURA: NUOVI ORARI CCR COMUNALE DA lunedì 17 agosto

Da lunedì 17 agosto, presso il Centro Comunale di Raccolta in via Gravina, sarà possibile conferire i rifiuti dalle ore 13:00 alle ore 19:00, dal lunedì al sabato.

Il nuovo orario è valido anche per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata e per l’assistenza all’utenza.

È obbligatorio, inoltre, rispettare il distanziamento sociale, utilizzare la mascherina ed essere in possesso della tessera sanitaria.

È possibile conferire: carta e imballaggi in cartone, imballaggi in plastica, pile e accumulatori, rifiuti biodegradabili, oli e grassi vegetali, vetro, lampade e tubi catodici, sfalci di potature e ramaglie, plastica e gomma, legno, toner, rifiuti elettrici ed elettronici, ingombranti e beni durevoli, rifiuti plastici (non imballaggi).