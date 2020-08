MARINO RINNOVA CON IL MARCONIA

Continua il matrimonio tra il portiere napoletano e l’Elettra: “Lottiamo per obiettivi sempre più ambiziosi”

L’Elettra Marconia blinda la sua porta annunciando il rinnovo del portiere Giuseppe Marino: l’estremo difensore napoletano difenderà per il secondo anno consecutivo i pali dell’Elettra.

Con un passato tra La Spezia, Napoli, Pisticci e Real Metapontino, nella stagione da poco conclusa Marino ha giocato la sua prima annata a Marconia, contribuendo con le sue parate al raggiungimento della terza piazza nel campionato di Promozione.

Dopo l’annuncio del rinnovo, il portiere rossoblù non vede l’ora di ripartire: “Marconia è stata la mia priorità e con la società abbiamo definito tutto in pochi giorni. Sono contento di continuare la mia avventura con l’Elettra, soprattutto dopo la stagione trascorsa, condita dalla grande passione dei tifosi rossoblù che ci hanno sostenuto incondizionatamente per tutto l’arco del campionato. Eccellenza o Promozione, come squadra dovremo farci trovare pronti e lottare con passione per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi per la società e per questa splendida tifoseria”.