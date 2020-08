Elezioni 2020: Presentazione Candidato Sindaco di Matera Centro Destra Unito

Lunedì 10 agosto 2020 alle 12,30 si è tenuta presso l’Hotel Nazionale, sito in Via Nazionale, 158/A – Matera, la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco di Matera del centrodestra unito. Si tratta dell’imprenditore 52enne Rocco Sassòne.

Il candidato per il centro destra a Matera ha affermato:

Accogliendo l’invito delle forze politiche del centrodestra unito ho scelto di

candidarmi a sindaco di Matera.

È stata una scelta sofferta in quanto implica un profondo mutamento delle mie prospettive di vita e professionali, ma l’endorsement attorno al mio nome di tutte le componenti dell’area di governo del centrodestra nazionale ha rappresentato la ragione essenziale per intraprendere questa nuova partita al servizio della Città dei Sassi.

Di fianco all’emozione per questa sfida, sono felice di aver toccato con mano l’affetto tangibile di tanti amici che nei giorni passati hanno partecipato le loro idee, i propri spunti e visioni per rimettere in gioco Matera ed i suoi Valori. sono fortemente convinto che tutti insieme potremo consegnare a Matera quell’energia e quella qualità di governo che caratterizzano le giunte pragmatiche e fattive, progettando un rinnovato percorso di costruzione del futuro della nostra realtà.

Matera sarà moderna, non tralasciando l’unicità e la ricchezza della nostra storia, aperta ed inclusiva, come il nostro progetto, a quanti vorranno condividerne le proprie professionalità ed esperienze, efficiente ed orgogliosa di poter dialogare con tutte le eccellenze del Bel Paese, annodandosi a doppio filo con le migliori realtà europee.

Esprimo gratitudine ai leader del centrodestra per la fiducia accordatami,

ringraziando i tanti che in queste ore mi hanno manifestato il loro calore e supporto.

Matera, Sempre Insieme.

SASSONE SINDACO