Matera: Parrocchia di san Pietro e Paolo al Sasso Caveoso Matera Solennità dell’Assunzione di Maria S.S. 12-15 Agosto 2020

La parrocchia di san Pietro al Sasso Caveoso continua, con fiducia, l’opera di partecipazione alla vita della città nei Sassi, con presenza stabile e assidua di una piccola fraternità ecclesiale, che cerca di intercettare i bisogni del tempo che cambia. Offre, perciò, nelle principali ricorrenze liturgiche e di pietà popolare frequenti iniziative rivolte al popolo più vasto della città e ai numerosi turisti che passano per i Sassi e per la chiesa di san Pietro Caveoso.

Uno dei punti notevoli è rappresentato dalla ripresa – ormai consolidata – della festa di Maria S.S. Assunta: al centro vi è la celebrazione liturgica, come suo cuore, che genera espressioni varie, anche dal punto di vista culturale e di promozione sociale.

In preparazione e come momento fondamentale di questa festività è stato sempre collocato un triduo di preghiera e di riflessione, impostato su temi corrispondenti al Programma pastorale parrocchiale.

Quest’anno il programma pastorale è incentrato sul tema:

«Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto,

ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi» (Gv 11,51-52)

«Dalla dispersione alla comunione … per una fraternità-sororità

progettata e vissuta nell’Amore trinitario»

Costruttori e ministri di comunione e di unità nell’amore

Il tema del triduo perciò è così definito:

Maria madre della Chiesa glorificata in anima e corpo

ci accompagna dalla dispersione alla comunione nell’Amore trinitario

in compagnia di Gesù suo Figlio

Solitamente, l’itinerario del triduo ha raccolto e valorizzato tutto un lavoro di ricerca e di riflessione portato avanti dalla Comunità parrocchiale nel mese di maggio, altro momento significativo di proposta non solo dottrinale, ma anche culturale e pratica. Ma quest’anno la situazione di pandemia ha reso impossibile ogni iniziativa in presenza.

In preparazione alla celebrazione della solennità, nei limiti determinati dalle norme stabilite dalle competenti autorità l’attività di preparazione si limiterà al programma qui indicato.

Parrocchia di san Pietro e Paolo al Sasso Caveoso Matera

Solennità dell’Assunzione di Maria S.S.

12-15 Agosto 2020

Maria madre della Chiesa glorificata in anima e corpo

ci accompagna dalla dispersione alla comunione nell’Amore trinitario

in compagnia di Gesù suo Figlio

P R O G R A M M A

Mercoledì 12 agosto

Ore 18,30: Santo Rosario

Ore 19,00: Celebrazione santa Messa:

Meditazione: Dalla dispersione alla comunione: un quadro della situazione

contemporanea nella Chiesa e nella società. (d. L. Santorsola)

Giovedì 13 agosto

Ore 18,30: Santo Rosario

Ore 19,00: Celebrazione santa Messa:

Meditazione: Per una fraternità e una sororità progettata e vissuta nell’Amore

trinitario: il progetto da vivere e offrire alla società.

Costruttori e ministri di comunione e di unità nell’amore: il metodo da praticare. (d. L. Santorsola)

Venerdì 14 agosto

Ore 18,30: Santo Rosario

Ore 19,00: Celebrazione santa Messa:

Meditazione: Maria madre della Chiesa glorificata in anima e corpo ci accompagna dalla dispersione alla comunione nell’Amore trinitario in compagnia di Gesù suo Figlio (d. E. Appella)

Giovedì 15 agosto

Ore 11.00: Celebrazione dell’Eucaristia

Ore 19.30: Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da Mons. Caiazzo Arcivescovo

Il triduo sarà animato da don Leo Santorsola e don Enzo Appella