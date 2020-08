GIANNANTONIO TORNA NELLA SUA MARCONIA

L’attaccante ex Ascoli e riparte dall’Elettra: “Voglio contribuire a far crescere il progetto della società”

L’Elettra Marconia piazza il primo colpo della stagione 2020/21 assicurandosi le prestazioni dell’attaccante Danilo Giannantonio, classe 98′ e marconese doc, pronto a vestire la maglia della sua città.

Giannantonio vanta importanti esperienze nel settore giovanile dell’Ascoli, con cui ha anche partecipato a diverse edizioni del prestigioso torneo di Viareggio, prima di militare nel Castelfidardo in Serie D e nella Rignanese.

Il neo attaccante rossoblu commenta così la sua nuova esperienza in Basilicata: “Dopo un periodo di stop volontario, ho deciso di ripartire con convinzione da Marconia, nonostante tante altre offerte, perché sento forte l’appartenenza alla squadra della mia città. È proprio a casa che punto a ritrovare gli stimoli giusti e a rivivere il vero senso di questo sport, ovvero il divertimento, oltre che a contribuire con tutte le mie forze a far crescere il progetto sportivo sviluppatosi positivamente in questi ultimi anni a Marconia”.

Giannantonio sarà da subito a disposizione dello staff tecnico di mister Antonio Valente.