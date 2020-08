EDOARDO BUSCETTA E’ IL PRIMO OSPITE D’ECCEZIONE DEL LUCANIA FILM FESTIVAL 2020

Il giovane attore palermitano, protagonista nella fortunata serie televisiva Rai “La mafia uccide solo d’estate” terrà, oggi 8 agosto, una masterclass nella Sala Piccolissima / Giovanissimi del CineParco “TILT”

Il giorno di Edoardo Buscetta al Lucania Film Festival 2020 è arrivato. Il giovane attore palermitano, meglio conosciuto per aver interpretato il ruolo di Salvatore Giammaresi, nella serie televisiva “La mafia uccide solo d’estate”, terrà, oggi 8 agosto alle ore 20:30, nella Sala Piccolissima del cineparco Tilt di Marconia di Pisticci (MT), una masterclass riservata ad un pubblico più giovane.

L’appuntamento ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Nel corso dell’intervento Buscetta racconterà la sua esperienza sul set della serie di Rai1, tratta dall’omonimo film di Pif, dando anche qualche consiglio agli aspiranti futuri colleghi.

La fortunata serie televisiva ha narrato le vicende di una famiglia comune della Palermo di fine anni Settanta, descrivendo in maniera inedita fatti drammatici del nostro Paese come l’ascesa di Cosa Nostra e gli attentati di mafia che seguirono.

Come enfatizzato, all’inizio della prima stagione, dalla voce fuori campo narrante di Pif, che impersona (solo vocalmente) il piccolo protagonista Salvatore Giammarresi:

“Questo sono io, Giammarresi Salvatore, nel 1979, e quella che sto per raccontarvi è la mia storia, la mia e della mia famiglia. Palermo è bella, c’è sempre il sole. E anche se dicono che c’è la mafia, la mafia ha questa cosa che non si vede. Basta non pensarci. Però se adesso io sto qua a raccontarvi la nostra storia è perché a un certo punto la mafia è entrata nella nostra vita, e la nostra vita è cambiata”.

Domenica 9 agosto alle ore 19:00, Edoardo Buscetta, avrà modo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della lotta contro la mafia, nel talk sul tema “La mafia e i giovani”.

I ragazzi de La piccolissima Lab, lo ricordiamo, hanno la possibilità di seguire durante l’anno un percorso formativo sul mondo della settima arte attraverso lezioni teoriche e workshop per vivere poi da protagonista i giorni del Festival, incontrando autori, attori, registi e seguendo i tanti eventi a loro dedicati.

Altro appuntamento di rilievo nella vasta programmazione festivaliera dell’8 agosto è il Concerto “Note di Celluloide” Omaggio a Ennio Morricone, dell’Orchestra “Suoni del Sud” di Foggia, diretta dal Maestro Benedetto Montebello. Un omaggio al Maestro Morricone, a un mese dalla sua scomparsa, che con la sua musica ha scritto la storia del cinema, entrando nella memoria collettiva in tutto il mondo.

21 orchestrali, renderanno omaggio oltre al maestro Ennio Morricone anche al grande regista Federico Fellini e allo straordinario attore Alberto Sordi, di cui quest’anno ricorre per entrambi il centenario della nascita. Il concerto è accompagnato in perfetta sincronia dalle immagini più significative delle pellicole dei film relativi alle colonne sonore proposte.

Nel secondo giorno di lavori continuerà la programmazione dei film in concorso e sarà possibile visionare la mostra 1/16 Origin, esposizione di opere del precinema allestita nella Sala Interna.

Tra gli eventi in programma: il CineLab – “About Gimbal” a cura di Walter Molfese (Sala Circo ore 17:00), la presentazione del libro “L’Italia del Cinema dagli anni ’60 agli anni ’90” di Domenico Palattella, Critico Cinematografico SNCCI, (Sala Circo ore 19:00), il talk “Parental Control” con la Dott.ssa Mariangela Guerra, psicologa e psicoterapeuta (Foyer Esterno, ore 19:00), la presentazione del progetto e talk “ CINEMA. VIAGGIO.BASILICATA. Il viaggio, una narrativa di visioni. Misura Basilicata Cineturismo Experience +” a cura di Gal Start 2020.

Il dj set di Dorso concluderà la serata nei pressi della Cassarmonica a partire dalla mezzanotte.

Il programma completo e le modalità di accesso (prenotazione on line e in presenza) è consultabile sul sito www.lucaniafilmfestival.it

Per maggiori informazioni: www.lucaniafilmfestival.it

Pagina Facebook https://www.facebook.com/LucaniaFF/