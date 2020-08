CASTELLANETA, FINANZIAMENTI PER LE SCUOLE PARCO VALENTINO E SPINETO MONTECAMPLO

Il Comune di Castellaneta ancora protagonista nell’intercettare

finanziamenti per le scuole. Questa volta, le buone nuove arrivano dal

fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

dalla nascita sino a sei anni – anno 2020, che assegna alla città di

Valentino ben € 530.783,31, di cui circa € 483.000 da destinare alla

riqualificazione della scuola dell’infanzia “Spineto Montecamplo”.

Risorse rilevanti, che consentiranno la realizzazione di una scuola

antisismica, adeguamento di tutti gli impianti tecnologici,

efficientamento energetico, interventi di accessibilità e superamento

delle barriere architettoniche e miglioramento degli spazi per la

didattica, con una particolare attenzione alle aree verdi. Un

finanziamento che consentirà, pertanto, di trasformare radicalmente il

plesso, che ha beneficiato di un ampliamento con la realizzazione di tre

nuove aule antisismiche nel 2018.

Le rimanenti risorse del finanziamento saranno impiegate dall’Ente per

la verifica sismica degli edifici scolastici della città e per

l’acquisto di arredi e suppellettili, che si aggiungono ai 10.000 €, già

previsti dal bilancio comunale per la medesima spesa a beneficio degli

istituti “Pascoli – Giovinazzi” e “Filippo Surico”, ed ai 70.000 €

ottenuti dal PON del Ministero dell’Istruzione, per l’adeguamento Covid

degli spazi e delle aule.

Sul fronte degli investimenti nella scuola, sono stati programmati anche

i lavori della scuola “Parco Valentino”, per interventi urgenti di

riparazione e rinforzo strutturale della fondazione e piano fondale

della scuola, resi necessari a seguito di una ispezione dello scorso 15

giugno, che ha evidenziato il cattivo stato delle fondamenta, in gran

parte dovuto alle copiose piogge della primavera. Si tratta di lavori

per circa € 250.000, finanziati sia da fondi regionali che comunali, per

i quali è in corso in questi giorni la gara d’appalto, da realizzarsi in

tempi ristretti, grazie ai poteri commissiariali conferiti ai sindaci

dal Decreto Legge 22/2020 (Il Decreto Scuola), in modo da consentire un

ritorno a scuola in piena sicurezza.

«Le scuole sono e saranno sempre la nostra priorità – commenta il

Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – e in particolare la

sicurezza degli ambienti scolastici in cui crescono i nostri figli. Dopo

l’ampliamento della Spineto Montecamplo, ora possiamo metterci a lavoro

per l’adeguamento sismico dell’intero plesso e rinnovarlo con un

restyling, rendendolo accessibile e fruibile anche negli spazi verdi

esterni. Sul fronte della sicurezza, siamo al lavoro anche per il plesso

di Parco Valentino, per intervenire sul consolidamento statico

dell’edificio».

«Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro che parte da lontano – aggiunge

l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Rita D’Ettorre – grazie alla

programmazione e alla perseveranza che ha dimostrato l’Amministrazione

comunale, sia nella sua parte politica che tecnica. Un gioco di squadra

che premia Castellaneta con questo importante finanziamento e che

continuerà a essere il nostro cavallo di battaglia, grazie al quale ci

candideremo sempre a ogni opportunità di finanziamento».Area degli allegati