PISTICCI: FINALMENTE UN BAR IN PIAZZA S.ROCCO. E’ IL “Genesi Cafè” DI PAMELA E MARINUNZIA

PISTICCI. Una piazza grande e importante come quella dedicata al Patrono della nostra città, San Rocco, non poteva rimanere per lungo tempo senza un esercizio pubblico ( bar ), dopo la chiusura, qualche mese fa, dell’altro nella stessa piazza, gestito per tanti anni dai fratelli Cazzati, trasferito poi in via Cantisani. E’ la bella notizia delle ultime ore, quella della recentissima apertura del “ Genesi Cafe”,appunto, un nuovo bar situato sotto la torre dell’orologio e, per essere precisi, nell’ex locale – negozio gestito dalla nota e gentilissima signora “Stella”. Un punto centrale e soprattutto strategico della Piazza, proprio di fronte al tempio di S.Rocco, ormai prossimo alla riapertura ai fedeli e al culto, a fianco della scalinata di via Risorgimento che porta al rione Dirupo ed alla rampa di accesso alla via Buozzi. La nuova apertura è il frutto dell’idea di due simpatiche e belle ragazze del posto, le signorine Pamela Veneziano e Marinunzia Timpone che con grande impegno ed entusiasmo, hanno voluto dar corso a questa nuova iniziativa, magari, anche parecchio incoraggiati da tantissimi cittadini, soprattutto del mondo giovanile, a cui evidentemente proprio non andava giù quella bella piazza senza un esercizio pubblico di ristoro. Locale accogliente e moderno anche dal punto di vista architettonico interno, che ben si inquadra in quella storica e antica parte della nostra città, quasi a metà strada tra gli antichi e suggestivi rioni di Terravecchia e Dirupo. Il nuovo locale, posto anche a pochissima distanza dalla parte terminale di Corso Margherita, va così ad incrementare notevolmente l’offerta turistica della nostra città, già ricca di ottimi servizi commerciali e di ristoro, parecchio ammirati dai numerosi visitatori stranieri e non, che ogni giorno sono ospiti del nostro centro, tra i più ricchi di storia della provincia di Matera e di tutto il metapontino. A Pamela e Marinunzia i complimenti e gli auguri di buon lavoro e di ottima riuscita della loro iniziativa, che incrementa le altre presenze commerciali nello stesso sito, con i negozi di Katia, Caporale – Cirone e Francesco Barbalinardo. Per le due ragazze, una scommessa da vincere a tutti i costi, in un momento particolarmente delicato per l’economia anche della nostra città e per una indicativa controtendenza verso la chiusura di altre attività del posto.

MICHELE SELVAGGI

