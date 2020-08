Nomina Fratelli d’Italia Tursi: Maria Anglona Adduci Commissario Cittadino.

“Si comunica che, in qualità di Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, ho provveduto a nominare Maria Anglona Adduci Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia di Tursi”.

E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello.

“Maria Anglona Adduci”-prosegue Vizziello-“ 40 anni e una laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale, ha maturato negli anni proficue esperienze politiche ed amministrative, rivestendo lo status di consigliere provinciale e comunale, oltre a quello di assessore comunale, attività nelle quali è sempre riuscita a coniugare le esigenze programmatiche degli enti in cui ha operato con le aspettative dei cittadini, mettendo in pratica una politica di vicinanza nei confronti del territorio, delle famiglie e delle imprese. Da sempre testimone dei valori e degli ideali del Centro-Destra-aggiunge Vizziello- siamo certi, saprà ben rappresentare le istanze e le aspettative degli elettori ed elettrici di Fratelli d’Italia presenti nella comunità di Tursi, contribuendo al rilancio del programma e dell’impegno di Fratelli d’Italia nella sua città”.

“Al nuovo Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia di Tursi, che si dichiara entusiasta dell’incarico ricevuto” conclude Vizziello-“ va l’augurio sincero di buon lavoro da parte mia, dei dirigenti del Partito e di tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia.