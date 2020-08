ECCO LA CASA ONLINE DELL’ELETTRA MARCONIA

La società presenta il suo nuovo sito internet. Borraccia: “Visibilità per la prima squadra e per gli sponsor”

La casa interattiva dell’Elettra Marconia è online: sbarca, infatti, tra le onde del web il sito ufficiale della società rossoblù, realizzato per dare sempre maggiore visibilità al calcio marconese e alle gesta del sodalizio jonico. È un passo fondamentale per la crescita del brand Elettra Marconia che, oltre alla comunicazione sui principali social network, lancia il suo portale per la condivisione di news, comunicati stampa, interviste e materiale multimediale.

“Il sito internet rappresenta uno strumento importante di visibilità per il nostro progetto e per gli sponsor che vorranno sostenerci in questa nuova stagione sportiva – spiega il presidente rossoblù Salvatore Borraccia – Quest’anno stiamo lavorando intensamente per curare nei minimi dettagli ogni aspetto della vita della società, in modo da renderla sempre più competitiva e adeguata ai canoni del calcio moderno. La nostra speranza è che il sito dell’Elettra Marconia possa rappresentare un importante punto di riferimento per i tifosi e permetta di accendere sempre più la grande passione della piazza”.

Il responsabile marketing Federico Mercorella presenta così la casa online dei rossoblù: “Il portale online, oltre ad incrementare la visibilità della prima squadra, costituirà una vetrina importante per gli sponsor, con pagine interattive che permetteranno di condividere le loro iniziative e promuovere il loro legame con l’Elettra. Per la realizzazione del sito ci siamo affidati all’estro di un grande tifoso rossoblù, Rocco Palermo, web designer di professione, a cui vanno i ringraziamenti per aver sposato con convinzione la nostra idea comunicativa. Con il lancio del sito internet diamo avvio ad un periodo di importanti novità che, spero, coinvolgano la comunità, chiamata a sostenere gli sforzi della società affinché l’Elettra Marconia diventi definitivamente un bene di tutti e un propulsore di positività nella nostra città”.