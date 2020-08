“ContaminAzioni”. Collettiva di Pittura, Scultura, Fotografia e Video.

Giovedì 13 Agosto si terrà nel centro storico di Nova Siri -nei Palazzi Costa e Nolfi-, l’inaugurazione dell’evento “ContaminAzioni”, che presenterà, in una collettiva d’arte, vari artisti dai modus operandi differenti tra loro. La collettiva sarà fruibile per l’intero periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nelle sedi sopra menzionate.

All’evento poliedrico, organizzato dall’associazione culturale sud “Gigi Giannotti” in collaborazione con la Proloco del centro lucano e la rassegna Internazionale di Arti Visive “Arte Sud”, esporranno artisti di rilievo nazionale e internazionale, come: Anev Art, Mario Battafarano, Giambattista Buongiorno, Pasquale Chiurazzi, Don Michelangelo Crocco, Franco Demarco, Giovanni Dimatteo, Carmine Ferrara, Nino Oriolo, Giulio Orioli, Sabrina Pugliese e Aldo Tucci.

La mostra si comporrà di opere pittoriche, sculture, fotografie e video, dando vita a una “ContaminAzione” artistica di stili e tecniche differenti in cui, i vari esponenti potranno confrontarsi e amalgamarsi tra loro.

L’evento reca al suo interno varie mostre, come “Oltre il TempOrale”. Quest’ultima, curata dalla dottoressa Maria De Lorenzo (storico e critico d’arte), tratterà opere degli artisti lucani Nino Oriolo, Sabrina Pugliese, Pasquale Chiurazzi, Giulio Orioli e Mario Battafarano, in cui il filo conduttore sarà quello di andare “oltre” il tempo, oltre il senso spazio-luogo, oltre il visibile, oltre la parola, per approdare in mondi e universi atemporali in cui tutto va “Oltre” l’immaginazione. Il titolo della mostra diviene anche metafora del silenzio, dato dall’assenza di raffigurazioni umane all’interno delle tele. Questo perché gli autori han voluto porre l’attenzione sull’irrazionalità della logica, sulla netta mancanza di umanità in un periodo storico in cui la stessa esistenza umana era in bilico.

Interessante sarà anche il “Video Performance” creato dagli alunni del liceo artistico “V. Bachelet” di Nova Siri e coordinato dalla Professoressa Maria Grazia Cammarota.

Verranno, in più, rese fruibili altre mostre, quali: “Rest(A)rte a casa. Quadri Viventi”, in cui alcuni alunni del liceo sopra citato, han riprodotto in maniera vivente, durante lo scorso periodo di lockdown, opere famose .

L’artista digitale Carmine Ferrara, ai molti conosciuto come Karmacoma, presenterà una personale dal titolo “Karmacoma the fine art”, dove mostrerà i suoi ritratti erotici e taglienti, trattati con grande eleganza ed estrema sinuosità.

Verranno rese visibili, in fine, le mostre: “Nova Siri un mare di bellezza”, “Visioni a colori”, “Il cielo sopra di noi”, “Il saluto al sole”.

Un’estate ricca di arte e cultura, dunque, quella lucana del 2020, che dopo un periodo di buio e negazione, vede la cultura “rialzare la testa”.

Maria De Lorenzo