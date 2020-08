A TRICARICO LA POESIA DI GRASSO

TRICARICO – La poesia di Antonio Grasso nel “paese di Rocco Scotellaro”. Sarà presentata, sotto la torre normanna di Tricarico, la plaquette di versi del giornalista e scrittore lucano. L’incontro con l’autore è per lunedì 10 agosto, in largo Santa Croce, dalle ore 19. Il libro (pagg.50), pubblicato da Zaccara Editore, è intitolato “EQUILIBRI PRECARI”. I suoi, i nostri e della condizione umana, in generale. Non a caso, il sottotitolo del testo è “Poesie dall’esilio”. Una dimensione spazio-temporale double-face. Fonte d’ispirazione ma anche di “prigionia” per l’autore. “Luci e linee d’ombra. A Mezzogiorno. In un Sud sempre più a sud. Che sogna, perennemente, di trasformarsi ma che, in realtà, rimane immobile e cristallizzato”. E la raccolta non è che una sorta di viaggio – in punta di penna – attraverso i giorni, i mesi, gli anni e le stagioni della vita. “Un viaggio in versi brevi ma animati da una profonda tensione emotiva e intellettuale” come annota la professoressa Terry Tinelli in prefazione. La presentazione della raccolta poetica, organizzata dalla Pro Loco, si terrà all’aperto per permettere il distanziamento fisico interpersonale nel contrasto al Cov-Sars2.

