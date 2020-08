TIZIANO FERRO “PERDERE L’AMORE” CON MASSIMO RANIERI SU RADIO LASER DA OGGI 4 AGOSTO

L’ULTIMA DELLE 10 COVER DI

“I LOVE MY RADIO”

IN AUTUNNO APPUNTAMENTO CON IL

GRANDE EVENTO CONCLUSIVO

In radio dal 3 al 6 agosto, “Perdere l’amore”, nella straordinaria versione di Tiziano Ferro cantata insieme a Massimo Ranieri.

Per celebrare la grandezza di uno dei brani di maggior successo di Massimo Ranieri, Tiziano la canta proprio insieme all’interprete originale, come già accaduto dal vivo sul palco del Teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020:

“Era il 1988 quando nel mio mangiadischi suonava anche questo 45 giri: Perdere L’Amore di Massimo Ranieri. Quando l’ho vista nella lista delle canzoni celebrate in questi 45 anni di radio – racconta Ferro – non ho avuto dubbi sulla scelta. È una delle canzoni che mi hanno fatto sognare di più da bambino e poi è diventata una magnifica esperienza a Sanremo 2020, quando ho potuto cantarla proprio con Massimo sul palco dell’Ariston. Perciò l’ho chiamato di nuovo per registrarla in studio e lui mi ha aiutato a rendere eterno questo mio ricordo”.



“Perdere l’amore” è l’ultimo brano – dopo “Caruso” di Jovanotti, “50 Special” di J-Ax, “Centro di gravità permanente” di Biagio Antonacci, “Mare mare” di Elisa, “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini, “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti, “Non sono una signora” di Giorgia e “Sei nell’anima” dei Negramaro – delle 10 cover di “I love my radio”, il progetto che unisce per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane – RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bruno – per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico. Lo scorso 31 luglio si sono concluse le votazioni su ilovemyradio.it per scegliere la canzone della nostra vita tra i 45 brani (uno per ogni anno dal 1975 al 2019) selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche. Ora il brano vincitore sarà svelato in occasione del grande evento finale che sarà trasmesso da tutte le radio simultaneamente e con tantissimi ospiti e sorprese.

