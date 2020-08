PISTICCI SCALO: MERCOLEDI 5 AGOSTO LE PRO LOCO DELLA PROVINCIA DI MATERA IN VISITA AL MUSEO DELL’AMARO LUCANO

PISTICCI. Una lodevole iniziativa dell’Amaro Lucano e della Pro Loco di Pisticci guidata dal Presidente Beniamino Laurenza e condivisa dal Presidente delle Pro Loco di Basilicata Rocco Franciosa. Per mercoledì 5 agosto 2020, a partire dalle ore 18,00 infatti, è in programma una visita al nuovo Museo dell’Amaro Lucano di Pisticci Scalo, da parte di tutte le Pro Loco della nostra provincia che hanno aderito all’invito. Una idea per raccontare e far conoscere la storia di questa antichissima azienda che dal lontano 1894, produce un apprezzatissimo liquore ormai conosciuto in tutto il mondo. Come è noto, da qualche mese, per volere della famiglia Vena, presso lo stabilimento di Pisticci Scalo infatti, è stato realizzato il Museo dell’Amaro Lucano. Una idea nata soprattutto per parlare dell’orgoglio che lega l’Azienda alla nostra terra con la realizzazione di un opera straordinaria, biglietto da visita per l’intera Basilicata, un angolo d’Italia ricco di peculiarità e tradizioni antiche, ma forse ancora poco conosciuto. Una lodevole iniziativa quella della gloriosa Famiglia Vena, ricca di orgoglio e dignità, gelosa custode della preziosa ricetta segreta dell’Amaro, liquore inventato da Pasquale Vena nell’altro, altro secolo, che proprio attraverso il museo appena realizzato nell’ambito dello stabilimento di Pisticci Scalo, ha inteso raccontare la storia di questa azienda nata dal nulla e andata avanti con coraggio e impegno lungo l’arco di oltre 120 anni di fattiva attività, costruendo pezzo dopo pezzo, un gruppo commerciale di importanza mondiale. Da Pasquale Vena, il fondatore, ai compianti Leonardo e Giuseppe, a Pasquale iunior, l’attuale capofamiglia, e poi la moglie signora Rosistella col suo ruolo gestionale e decisionale, indicativo e determinante, oltre ai figli Leonardo iunior, Francesco e Letizia, una famiglia tutta, che ha lavorato allargando i suoi orizzonti nel panorama internazionale e che va annoverata come esempio di limpida e costruttiva imprenditorialità. E’ importante, per l’occasione, la risposta all’appello da parte delle Pro Loco della nostra provincia, per conoscere e apprezzare da vicino questa storica testimonianza, patrimonio storico di questa gloriosa famiglia. Per la cronaca informiamo che nella operazione museale è stato impegnato il noto architetto canadese di origini pisticcesi, Ralph Giannone che ha curato la direzione artistica e l’allestimento del museo. L’Architetto Domenico Martino si è occupato invece della Direzione Tecnica dell’opera, mentre la Società “ETT SpA”, si è occupata delle soluzioni multimediali che arricchiscono l’esperienza museale.

MICHELE SELVAGGI