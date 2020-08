Altamura: Le attività partecipative del PUMS

Dal 31 luglio pomeriggio fino al 27 settembre un programma di iniziative

L’Amministrazione comunale di Altamura ha promosso un programma di iniziative partecipative per diffondere la cultura della mobilità sostenibile e simulare alcuni interventi previsti dal PUMS di Altamura.

Il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile progetta il sistema complessivo della mobilità comprendente l’insieme organico degli interventi sull’organizzazione della viabilità, sui parcheggi, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul monitoraggio della domanda di trasporto, sui sistemi di controllo e regolazione del traffico, sull’informazione dell’utenza, sulla logistica e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione delle merci in città. Contiene, inoltre, informazioni utili al PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).

A gennaio la Giunta comunale aveva adottato la proposta del PUMS dettando l’iter che avrebbe portato alla definitiva approvazione in Consiglio comunale. L’emergenza causata dal Covid-19 ha portato ad una rimodulazione dei tempi e delle procedure con l’obiettivo di approvare in Consiglio il piano entro la fine dell’anno. Le attività sono curate dal laboratorio Iperurbano in collaborazione con le associazioni: Esperimenti Architettonici, Orme Bike, Ri-Puliamoci, Arc.Arc. e Formiche Verdi. Attraverso la partecipazione le cittadine ed i cittadini hanno la possibilità verificare quali saranno i cambiamenti previsti dal PUMS e fare proposte. Bici in città(venerdì 31 luglio alle 18:00 in villa comunale) e Colpo di Reni, a cura di Orme Bike, vertono sull’educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale, con un approfondimento sullo sport e sull’alimentazione nella prevenzione delle malattie renali. Pedala e ri-pedala a cura di Ri-Puliamoci prevede la realizzazione di una campagna comunicativa in cui saranno realizzati 8 diversi slogan con frasi pensate per promuovere la mobilità sostenibile.

In seguito alla campagna comunicativa si procederà con la realizzazione, in via sperimentale e collaborativa, di una pista ciclabile da leggersi come primo step di un disegno più ampio, ossia una Bicipolitana. Dopo aver tracciato il percorso ciclabile assieme ai partecipanti saranno riprodotti i loghi della campagna comunicativa sul manto stradale oggetto della sperimentazione.

In seguito alla realizzazione della “pista ciclabile”, quest’ultima sarà “inaugurata” attraverso una biciclettata. Il percorso permetterà ai cittadini di familiarizzare con la nuova segnaletica orizzontale.

Al termine è previsto un momento di confronto per raccogliere sensazioni, opinioni, proposte e nuovi ed eventuali interventi. Everybody ride a cura di Formiche Verdi si compone di un’installazione che lavora sui concetti, resi sensibili dalle immagini e dai suoni, per incentivare all’uso della bicicletta, attraverso le immagini cinematografiche (monotematiche) sul campo percettivo-cognitivo dello spettatore. Passeggiando in “carrozzina” a cura di Arc.Arc. è un percorso volto all’individuazione della difficoltà logistica nella percorribilità (pedonale) delle vie cittadine per genitori con figli in passeggino e per persone con disabilità. Gli esiti delle attività confluiranno all’interno di un report finale curato dall’ass. Esperimenti Architettonici.

CALENDARIO ATTIVITA’ *



ven 31 luglio / 18.00-20.00

BICI IN CITTÀ (a cura di Orme Bike)

Villa Comunale, Altamura



ven 4 settembre / 18.00-20.00

BICI IN CITTÀ (a cura di Orme Bike)

Villa Comunale, Altamura



ven 11 settembre / 18.00-20.00

BICI IN CITTÀ (a cura di Orme Bike)

Villa Comunale, Altamura



sab 12 settembre / 16.30-19.00

PEDALA E RI-PEDALA (a cura di Ri-puliamoci)



ven 18 settembre / 18.00-20.00

BICI IN CITTÀ_saggio finale (a cura di Orme Bike)

Villa Comunale, Altamura



ven 18 settembre / 19.00-21.00

PASSEGGIANDO IN “CARROZZINA” (a cura di Arc.Arc.)

Piazza San Lorenzo, Altamura



dom 20 settembre / 11.00

PASSEGGIANDO IN “CARROZZINA” (a cura di Arc.Arc.)

Piazza San Lorenzo, Altamura



dom 27 settembre / 11.00

COLPO DI RENI (a cura di Orme Bike)

Porta Bari, Altamura



dom 27 settembre / 19.00

EVERYBODY RIDE (a cura di Formiche Verdi)

Piazza Repubblica, Altamura



* il calendario potrebbe subire variazioni