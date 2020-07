Buoni alimentari: prorogati al 15 Ottobre i termini di utilizzo. Per i Comuni slitta al 10 Novembre l’obbligo di rendicontazione

Con decreto dirigenziale in fase di pubblicazione, la Regione Calabria ha prorogato al 15 Ottobre prossimo il termine di utilizzo dei buoni spesa finanziati con 10 milioni di euro nell’ambito del pacchetto “Riparti Calabria”, definito e presentato agli inizi di Maggio dalla giunta regionale presieduta da Jole Santelli. A promuovere e coordinare l’iniziativa, l’Assessorato regionale al Welfare, guidato da Gianluca Gallo. In particolare, coi fondi ritagliati nel Pac Calabria 2014-2020-Asse 10 “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico 9.1, si punta a soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari in stato di necessità, con priorità accordata ai soggetti (residenti in Calabria) non già beneficiari di sostegno pubblico, per garantire il diritto al sostentamento alimentare alla platea più ampia possibile di cittadini segnati dalle conseguenze della pandemia. In quest’ottica, mezzo milione d’euro è stato destinato all’erogazione di buoni spesa in favore di famiglie al cui interno vi sia la presenza di persona con disabilità.

A seguito della recente proroga – da parte del Governo – dello stato di emergenza, la Regione ha optato per il contestuale slittamento al 15 Ottobre del termine per l’utilizzazione, da parte dei cittadini aventi diritto, dei buoni già concessi o da rilasciare. Per i Comuni, invece, è stata differita al 10 Novembre la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Catanzaro, 30 Luglio 2020

Segreteria dell’Assessore al Welfare Regione Calabria