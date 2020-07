𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔̀ 𝗗𝗜 𝗧𝗥𝗘𝗕𝗜𝗦𝗔𝗖𝗖𝗘 𝗦𝗜 𝗔𝗚𝗚𝗜𝗨𝗗𝗜𝗖𝗔 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗭𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗦𝗣𝗜𝗚𝗛𝗘 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗜

Sulla cittΓ di Trebisacce sventola, per la terza volta consecutiva, la Bandiera Spighe Verdi assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education – Fondazione per l’Educazione Ambientale).

Il programma Spighe Verdi Γ¨ l’eco-label che certifica la qualitΓ ambientale delle localitΓ rurali, premiando quelle buone pratiche di sostenibilitΓ che hanno effetto positivo sugli ecosistemi, ma anche sulle popolazioni, sul turismo e sulla commercializzazione dei prodotti agricoli.

Come specificato dal prestigioso ente internazionale, Spighe Verdi Γ¨ un percorso che riconosce a un intero territorio l’impegno a voler trovare e conservare un equilibrio tra ambiente, societΓ ed economia.

CiΓ² va a concretizzare un progetto in cui il Comune, gli agricoltori, le associazioni, i singoli cittadini e i turisti stessi, diventano soggetti attivi che si pongono come obiettivo finale il conseguimento degli obiettivi condivisi. La cittΓ di Trebisacce porta avanti da anni una politica attiva, finalizzata alla valorizzare del contesto agricolo e rurale, soprattutto con un impegno costante nella valorizzazione dei prodotti autoctoni, primo tra tutti il Biondo Tardivo di Trebisacce.

Il tutto senza mai scordare la ricchezza infinita contenuta nel territorio dei Giardini di Trebisacce, lΓ¬ dove il Biondo nasce e cresce, la tutela delle sorgenti, delle strade rurali e gli interventi diretti a migliorare la qualitΓ della vita dei cittadini. Il riconoscimento della Spiga Verde porta dentro di sΓ© il messaggio che nell’ambiente rurale delle localitΓ titolate, le persone hanno intrapreso un percorso per vivere in armonia con gli ecosistemi e si impegnano a tramandare questo messaggio alle generazioni future.

In merito al prestigioso riconoscimento assegnato al Comune di Trebisacce il sindaco, avv. Franco Mundo ha dichiarato: β€œNulla avviene per caso. Questo riconoscimento, gemello alla settima Bandiera Blu, festeggiata qualche giorno fa, ci conferma che stiamo tracciando un percorso di cambiamento importante, che proietta Trebisacce in una nuova dimensione concettuale e turistica, capace di aver ricadute concreto sul piano occupazionale e produttivo per le attivitΓ locali. Possiamo guardare al futuro solo se non dimentichiamo il nostro passato che vanta forte origini rurali, possiamo proiettarci verso un turismo poliedrico, sfaccettato, ed innovativo investendo energie e risorse in ciΓ² che da sempre sono per noi marcatori identitari del territorio. Ringrazio la delegata alle Politiche agricole, Antonella Acinapura e il delegato all’Ambiente, Franz Apolito, per il lavoro posto in essere, in concerto con il responsabile dell’Ufficio ambiente, Arch. Egino Orlando. Una grande squadra che porta a grandi risultati. Questa Γ¨ la nostra visione di gestione politico-amministrativa, e su questo piano profonderemo forza ed energia. Noi continuiamo ad andare avanti per nostra strada!”.