Evento a Palazzo di Città venerdì 31 luglio ore 11:30

Il Comune di Altamura sarà la tappa finale della terza edizione di “Due donne, due mari” la marcia contro la violenza sulle donne promossa dall’associazione “Felicita” di Salerno e iniziata il 27 luglio in Puglia con diverse tappe.

A conclusione della marcia, a Palazzo di Città è stato organizzato per venerdì 31 luglio alle 11:30, in sala giunta, l’incontro “L’amore non è quando…” in cui sarà presentato il libro “Un’altra vita” di Filomena Lamberti e voci amiche di Spaziodonna.

Parteciperanno: l’associazione “Felicita”, CAV Linearosa di SpazioDonna (Salerno), il sindaco di Eboli Massimo Cariello, la sindaca di Oria Maria Carone, la CEPI Confederazione Europea Piccole Imprese e il centro anti-violenza di Altamura LiberaMente, Filomena Lamberti vittima di violenza.

Concluderà la sindaca di Altamura Rosa Melodia.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Altamura.