ATELIER DELLA PAROLA – Formazione residenziale per insegnanti, poeti e appassionati a Nova Siri dal 4 al 6 settembre

Ospiti Davide Rondoni, Gennaro Nunziante, Bruno Mastroianni, Marco Campione e Rosanna Scopelliti

Formazione dei docenti come convivenza culturale e dialogo creativo. Una kermesse per insegnanti, appassionati, poeti e artisti con al centro c’è la Parola, osservata da tante prospettive, maneggiata da tanti suoi diversi “artigiani” che ne fanno usi e prodotti diversi.

Una tre giorni per vivere insieme la cultura in luoghi belli, riposarsi e nel contempo formarsi.

Nell’ambito della rassegna Atelier delle Arti, promossa già negli anni scorsi dal poeta Davide Rondoni, nasce l’iniziativa in programma dal 4 al 6 settembre a Nova Siri (costa jonica lucana, in provincia di Matera) presso il villaggio turistico Akiris.

All’Atelier della Parola si potrà incontrare gente che maneggia parole per la poesia, come il poeta Davide Rondoni, direttore del seminario; o per il cinema, come Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore della gran parte dei film di Checco Zalone e autore delle trasmissioni televisive del duo Totu e Tata; o Bruno Mastroianni, filosofo della comunicazione ed esperto di disputa e public speaking.

Focus importante sulla parola nella prospettiva della comunicazione dei valori con Rosanna Scopelliti, ex parlamentare e presidente dell’omonima Fondazione dedicata alla memoria del compianto magistrato calabrese ucciso dalle mafie. Ci sarà spazio anche per il tema dell’insegnamento e dell’autonomia, con l’esperto di politiche scolastiche Marco Campione e curatore del libro “Liberare la Scuola. Vent’anni di scuole autonome”, che metterà a fuoco la parola “libertà”. Spazio alla parola in relazione al diritto e alla legge con Vincenzo Lorubbio dell’Università del Salento.

Assieme ai relatori anche giovani artisti che si esibiranno nella performance, ma anche nel racconto dell’atto creativo. Tra questi il collettivo di artisti illustratori Team Art, i musicisti Alessandro Depalma, Davide Torraco e MadLoco, i danzatori Aurora Costanza e Carlo Modena.

Moderatori degli incontri saranno gli insegnanti Susy Benevento, Andrea Borraccia, Michele Borraccia e Pino Suriano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della kermesse nazionale Ateliers delle Arti promossa da Centro Asteria e Fondazione Claudi. Gli insegnanti partecipanti otterranno un attestato di formazione rilasciato dal Centro Asteria, ente formativo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. Sarà possibile pagare con Carta del Docente e 18App e si potrà chiedere il permesso per attività formative, pur trattandosi di attività che si svolgeranno dal pomeriggio di venerdì fino a domenica.

Quello di Nova Siri, organizzato dall’associazione In Cammino, è uno dei quattro atelier programmati in altre parti d’Italia.

Tutte le informazioni per l’iscrizioni sono sul sito del Centro Asteria alla seguente pagina: https://www.centroasteria.it/ateliers-delle-arti/. Per info si può scrivere alla segreteria organizzativa andreaborraccia80@gmail.com.

PROGRAMMA (in fase di definizione)

VENERDI’ 4 SETTEMBRE

Mattinate: visita guidata o riposo al mare

17:00 Accoglienza e introduzione al percorso

17.30 Davide Rondoni – Parola che annuncia: la poesia.

19.00 Vincenzo Lorubbio – Parola che regola: la legge.

22.00 “Noi, il ritmo” – Parola e movimento. Performance di danza e poesia

con Davide Rondoni e gli artisti Alessandro Depalma, Aurora Costanza,

Carlo Modena, Davide Torraco

SABATO 5 SETTEMBRE

Mattinate: visita guidata con esperti o riposo al mare

17.00 Rosanna Scopelliti – Parola che smuove: le parole dell’impegno.

17.40 Marco Campione – Parola che in-segna: scuola e autonomia

19.00 Gennaro Nunziante – Parola che di-verte: il cinema e la tv

22.00 MadLoco- Parola e musica. Performance e racconto dell’esperienza creativa

DOMENICA 6 SETTEMBRE

15.00 Parola fatta a mano – Laboratorio d’arte con Team Art.

18.00 Bruno Mastroianni – Parola che trasforma: la disputa e la rivoluzione

del “paroletariato”.