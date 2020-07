pianteofficinali, 28.07.2020: giornata dimostrativa ALSIA sulla raccolta meccanica di origano, rosmarino e elicrisio nell’Azienda agricola “Pollino” di Rotonda (PZ)

La raccolta meccanica delle piante officinali sarà il tema della giornata dimostrativa dell’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, in programma martedì 28 luglio, alle ore 10, nell’Azienda agricola sperimentale dimostrativa “Pollino” di Rotonda (PZ), località Piano Incoronata.

La giornata sarà l’occasione per illustrare l’attività dell’ALSIA diretta a rafforzare il sistema di filiera delle officinali e per una dimostrazione in campo della raccolta meccanica di alcune specie. Un’innovazione, quella della meccanizzazione della raccolta, utile a ridurre i costi di manodopera e a migliorare la qualità del prodotto finale.

La prova sarà realizzata con una specifica macchina raccoglitrice elettrica a batteria, in dotazione all’Azienda “Pollino”. L’intento è quello di promuovere una meccanizzazione a basso impatto ambientale, e con capacità lavorativa adeguata alla dimensioni aziendali.

L’attività dimostrativa rientra nel Programma annuale 2020 dell’attività dell’Agenzia. Le specie prese in considerazione nella giornata del 28 luglio, origano, elicrisio e rosmarino, sono solo alcune delle piante officinali presenti nell’Azienda sperimentale “Pollino”, e qui coltivate a livello sperimentale-dimostrativo per sviluppare ulteriori progetti di filiera nel comparto lucano.