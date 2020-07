MONTESCAGLIOSO (MT): I CARABINIERI ARRESTANO 22ENNE SORPRESO A COLTIVARE MARIJUANA.

Nella scorsa nottata, i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso, nell’ambito di servizi tesi al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

In particolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, durante la perquisizione di un deposito di attrezzi agricoli – situato in località “Cinque Bocche” – rientrante nella disponibilità del giovane, 120 grammi di marijuana in fase di essiccazione ed un bilancino di precisione. La successiva perquisizione di un terreno limitrofo ha permesso di rinvenire 5 vasi contenenti altrettante piante della stessa sostanza mentre l’operazione estesa nella sua abitazione ha consentito ai Carabinieri di recuperare due cartucce da carabina.

Al termine degli accertamenti, il 22enne è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto al carcere di Matera mentre lo stupefacente, il bilancino di precisione e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro.