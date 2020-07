Ospedale del LAGONEGRESE, passato, presente e futuro

Assemblea venerdì 24 luglio, ore 17.00 – Centro Sociale di Lagonegro

Venerdì 24 luglio alle ore 17.00 nella sala del Centro Sociale di Lagonegro si svolgerà un’assemblea pubblica, nel pieno rispetto della normativa anti Covid, indetta dai rappresentanti sindacali del locale presidio ospedaliero.

L’assemblea, che per la prima volta viene promossa direttamente dagli operatori sanitari del presidio lagonegrese e alla quale sono stati invitati i rappresentanti istituzionali e i vertici della Regione Basilicata, delle aziende sanitarie e i sindaci del territorio, è stata organizzata per affrontare in maniera concreta e operativa problematiche in termini di costruzioni, investimento e programmazione in modo da assicurare un adeguato futuro per il grande territorio compreso nel bacino d’utenza del presidio.

Quale sarà il ruolo dell’Ospedale del Lagonegrese nella ri-organizzazione prevista dal nuovo Piano Sanitario Regionale?

In considerazione delle enormi criticità che sta vivendo il nosocomio si cercheranno certezze dal punto di vista strutturale, sul promesso potenziamento e ampliamento degli attuali servizi e sul piano delle assunzioni, tenendo conto delle carenze croniche e dei prossimi pensionamenti.

Per le restrittive disposizioni anti covid e visto il numero limitato di posti all’interno della sala, per adesioni o informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email infoosplag@gmail.com