“ORA, parliamo di NOI”. Rotondella avvia un dialogo circolare con stakeholder di rilievo nazionale su Turismo, Aree Interne e Comunità Ospitali.

ORA, parliamo di NOI: inizia un cammino per un dialogo circolare e condiviso dove il Comune di Rotondella si prepara a diventare un laboratorio turistico per le aree interne.

Un percorso che guarda il passato, vive il presente, pensa al futuro coinvolgendo residenti, cittadini temporanei, rotondellesi nel mondo, esperti regionali e nazionali nella valorizzazione turistica di Rotondella e del comprensorio. Un viaggio circolare, come le lancette dell’orologio che scandiscono il tempo, come le viuzze del centro storico (stritt’l) che mantengono vivi ricordi e tradizioni – assicurano gli organizzatori – I giovani futuro da custodire e valorizzare, gli anziani ricchezza del nostro presente con il bagaglio di esperienze e saperi tramandati oralmente, patrimonio culturale immateriale da salvaguardare. I tre giorni rappresentano la fase di presentazione e avvio di un programma da sviluppare tra quello che resta del 2020 e il 2021, ultimo miglio per realizzare un attrattore socio-culturale unico, autentico e coinvolgente. Parleremo di Turismo, sport, natura, cibo e tradizione con esperti e stakeholder di rilievo nazionale .

Ecco il programma completo che prevede presenze e collegamenti online su pagina Facebook @rotondellaturistica

24 luglio 2020 ore 18,00 – apertura mostra “Cartoline dal ‘900 – ORA,parliamo di NOI”

25 luglio ore 18,00 – Taglio del nastro con il Consigliere Regionale Giovanni Vizziello e il Sindaco di Rotondella Gianluca Palazzo

ore 18,30 – TALK “ORA, parliamo di NOI” a cura di Antonio Cristaldi con Mimmo Stigliano e in collegamento i Rotondellesi nel Mondo.

Apre i lavori Giovanni Vizziello – Ufficio di Presidenza Consiglio Regionale di Basilicata

a seguire dialogo circolare “Sport per sviluppare nuovi modelli sostenibili ed inclusivi” con Gianluca Palazzo (Sindaco di Rotondella) Enzo Ripoli (Presidente Basilicata Adventure) Salvatore Caiata (Presidente Potenza Calcio) rappresentanti associazioni sportive locali.

Modera Rudy Marranchelli (Rotondella Turistica)

intervallo “storie di cibo” con l’erborista Maria Caponero, il wine blogger Francesco Ciancio (Roto’n wine) e la food blogger Maria Grazia Settembrino (Brand Basilicata)

Saranno consegnati i premi: ROTONDELLA LOVERS 2020 e ROTONDELLA CHE EMOZIONE 2020 – Premiano il Consigliere Regionale Vizziello e il Presidente del Potenza Calcio Caiata.

26 luglio ore 18,00 – dialogo circolare “Turismo, sostenibilità, aree interne per una comunità ospitale” con Gianluca Palazzo (Sindaco di Rotondella) Donato DiStefano (Direttore CIA Basilicata) Cosimo Latronico (Promotore Progetto Magna Grecia) Leonardo Braico (Presidente GAL Start2020) Rosa Gentile (Confartigianato Nazionale) Agostino Marottoli (Immaginario Turistico LAB) Giulio Sparascio (Presidente Nazionale Turismo Verde) On.Angela Masi (Commissione Turismo alla Camera) rappresentanti associazioni locali. Modera Gherarda Cerone (Giornalista)

intervallo “storie di cibo” con i food blogger Antonio Caddeo (CaddyFood) e Carmensita Bellettieri (FoodFileBasilicata), le Nonne Chef presentate da Tiziana Fedele.

a seguire musica e parole – “ORA,parliamo di NOI” con Rocco LAGUARDIA e Giovanni DEMARCO

Partner dell’evento di presentazione, oltre il Comune di Rotondella (MT), sono il GAL Start2020, Confartigianato Impresa, CIA Agricoltori Italiani, Turismo Verde e il Distretto Turistico Rurale le Terre di Aristeo