MATERA E PROVINCIA: INTENSIFICATI I CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA. TRE PERSONE DENUNCIATE E DROGA SEQUESTRATA

Durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera, 3 uomini, di 47, 55 e 38 anni, i primi due originari di Matera mentre il terzo di Montescaglioso ed inoltre segnalato alla Prefettura, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, 2 altre persone di 35 e 25 anni, entrambe di Pomarico.

In particolare i Carabinieri nel perlustrare le varie aree del territorio rientranti sotto la competenza della Compagnia di Matera, hanno conseguito i seguenti risultati operativi:

– a Montescaglioso (MT) i militari della Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del posto, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate. L’uomo, infatti, nel corso di un’accesa discussione scaturita per futili motivi di natura personale, utilizzando il guinzaglio ed il collare del proprio cane, come arma impropria, ha colpito più volte al volto, un 33enne del luogo, costringendolo a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale di Matera;

– a Matera:

× i Carabinieri della Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 47enne del posto, ritenuto responsabile del reato di ricettazione, in quanto nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di uno smartphone che, a seguito di accertamenti è risultato essere provento di furto perpetrato alcune settimane prima;

× i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 55enne del posto, ritenuto responsabile del reato di dispersione di cose sottoposte a sequestro. L’uomo, infatti, in qualità di responsabile per la custodia della propria autovettura, già sottoposta a sequestro a seguito di una violazione al codice della strada, ha venduto il veicolo nonostante il vincolo di legge;

– a Pomarico (MT) invece, i militari della Stazione hanno proceduto alla perquisizione domiciliare nei confronti di due uomini del posto, di 35 e 25 anni che venivano trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, ritenute per uso personale, venendo per tale motivo segnalati alla Prefettura di Matera.