RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE A POTENZA

Il Consiglio Provinciale di Potenza, convocato dal suo Presidente Rocco Guarino, tornerà a riunirsi nella Sala Consiliare di Piazza Mario Pagano, domani MERCOLEDÌ 22 Luglio 2020 con inizio programmato per le ore 10,00 in prima convocazione ed eventualmente il giorno successivo in seconda convocazione.

All’ordine del giorno del Consiglio, in particolare evidenza, l’approvazione del “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019” e la relazione sulla gestione.

L’approvazione del rendiconto sarà preceduta dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive.