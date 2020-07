Raffaele Nicoletti (Tecnoblend) eletto vice presidente nazionale di Unionalimentari Confapi

Nel corso di una partecipata assemblea, Raffaele Nicoletti, amministratore unico di Tecnoblend Srl di Matera, è stato eletto vice presidente nazionale di Unionalimentari Confapi, l’Unione di Categoria che rappresenta le imprese che operano nel settore alimentare.

Nicoletti, da pochi mesi eletto presidente della Sezione Unionalimentari di Confapi Matera, ha quindi ricevuto dal presidente nazionale Giorgio Zubani la delega alla promozione e sviluppo della Categoria presso le Territoriali.

57 Anni, nativo di Altamura, Raffaele Nicoletti guida la Tecnoblend, azienda materana che produce materie prime per gelati e che esporta ingredienti in molti Paesi del mondo. Il direttore di Confapi Matera, Vito Gaudiano, esprime grande soddisfazione sia per l’ingresso nella giunta nazionale sia per l’elezione a vice presidente di Nicoletti, un incarico importante per una Categoria, quella delle piccole e medie industrie agroalimentari, che rappresenta una fetta importante dell’economia nazionale e locale. La Sezione Unionalimentari di Confapi Matera, infatti, conta imprese appartenenti a diversi settori merceologici, tutte di primo livello nei rispettivi settori e con punte di eccellenza a livello internazionale.

L’elezione di Raffaele Nicoletti a vice presidente della giunta nazionale – ribadisce il direttore Gaudiano – è il giusto riconoscimento al lavoro che la Territoriale di Matera sta svolgendo da tanti anni e che ultimamente ha avuto un ulteriore slancio con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con Unionalimentari Confapi per l’erogazione di attività e servizi di elevata specializzazione alle imprese associate e operanti nel settore Agroalimentare.

Questo accordo – dichiara il dott. Gaudiano – ci consentirà di supportare le imprese agroalimentari nell’applicazione della complessa normativa di settore attraverso l’erogazione di servizi che spaziano dall’etichettatura, ai quesiti ministeriali, all’assistenza e consulenza legislativa, e altro. Siamo in grado, inoltre, di analizzare ed elaborare proposte e interventi sulle problematiche riguardanti le norme tecniche, la legislazione e gli aspetti economici d’interesse specifico del settore.

Ringrazio il presidente nazionale Zubani e gli altri colleghi per la fiducia riposta in me – commenta Raffaele Nicoletti. Spero di poter dare un contributo per promuovere e sviluppare la Categoria di Unionalimentari presso tutte le Territoriali di Confapi perché il settore agroalimentare è in crescita, grazie soprattutto a un’attività d’internazionalizzazione che vede la presenza sui mercati esteri come garanzia di sviluppo.

Dobbiamo puntare molto sui nuovi servizi offerti – prosegue Nicoletti -, perché essi consentano alle aziende associate di elevare la propria competitività sui mercati, dando modo all’Associazione di fare sentire maggiormente la vicinanza alle imprese e la nostra presenza sui territori.

Per quanto riguarda Matera, dopo l’exploit del turismo nel 2019, puntiamo molto sull’agroalimentare per fare compiere un salto di qualità all’intero territorio e per favorire un ricambio generazionale che punti al miglioramento economico e sociale.

Confapi Matera