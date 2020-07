Nuovi positivi in Basilicata. Summa:“Rafforzare la rete di monitoraggio e il censimento di chi arriva nella nostra regione”

“Rafforzare la rete di monitoraggio e di censimento delle persone che arrivano nella nostra regione”. È quanto chiede il segretario generale della Cgil Basilicata Angelo Summa rispetto alla notizia dei nuovi positivi tra persone non residenti in Basilicata e provenienti sia dall’Italia che da paesi esteri. “Non bisogna abbassare la guardia. Il virus circola ancora ed è fondamentale efficientare quanto più possibile la sorveglianza sanitaria di coloro che arrivano in Basilicata, specie dei cittadini stranieri dei paesi fuori dal contratto di Schengen. Bene il monitoraggio sugli operatori turistici ma come è evidente non può bastare. Concentrandoci solo su determinate aree, il rischio è di trovarsi a gestire focolai altrove. Occorre massima attenzione su tutto il territorio lucano, a partire dai due capoluoghi”.

