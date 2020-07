Incendio appartamento Tito (PZ)

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza alle ore 9:00 circa sono intervenuti in località Tito per incendio appartamento.

Il personale giunto sul posto ha provveduto a spegnere l’incendio sviluppatosi al primo piano dell’edificio dove l’appartamento è stato completamente interessato dalle fiamme e dichiarato inagibile.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e con nove unità. Terminate le operazioni di spegnimento si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area ed alla verifica strutturale dell’edificio. Seguiranno accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’incendio. Sul posto intervenuti anche Carabinieri e Polizia locale

Vigili Coordinatore Collazzo Daniele.

