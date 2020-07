Coronavirus: Pepe (Lega), Basilicata prima regione virus free grazie a Lamorgese rimpiomba nell’incubo

Roma, 21 Luglio – “ È una vergogna! La Basilicata è stata la prima regione Covid free e ora, per colpa della Lamorgese e di questo governo ripiomba nell’incubo del virus. Hanno riaperto i porti, sono ricominciati gli sbarchi, riempiono i territori di immigrati quindi a oggi – solo in Basilicata – dopo i primi tre positivi altri 40 immigrati sono stati sottoposti a tampone e 22 risultano positivi . Vogliamo sapere se è vero – come ci dicono – che fino a poche ore fa andavano liberamente a spasso. L’Italia ha un ministro dell’interno che invece di difenderci mette in pericolo il Paese”.

Lo dichiara il Senatore della Lega Pasquale Pepe.

