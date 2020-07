Fine settimana di controlli della Polizia: un denunciato per munizioni illegalmente detenute, sequestrata droga, un furto sventato

Un pregiudicato materano denunciato per detenzione abusiva di munizioni, 21 grammi circa di droga sequestrati e il furto di un’automobile sventato: è il risultato dei controlli messi in atto nello scorso fine settimana dalla Polizia di Stato a Matera finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e a garantire così la sicurezza dei cittadini.

In particolare, su disposizione del Questore Luigi Liguori, sono stati approntati attenti servizi di vigilanza e controllo durante la cosiddetta “movida cittadina”, anche per il rispetto della normativa anti-Covid, che sono stati svolti dal personale della Squadra Volanti, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine (della Polizia di Stato) “Campania” e un equipaggio di militari della Guardia di Finanza.

Durante il servizio in centro, svolto nella tarda serata sia su auto che a piedi, in una stradina che da via Ridola conduce al Sasso Caveoso, gli operatori impegnati nel controllo dei vari locali pubblici hanno rinvenuto e sequestrato, nascosta in una cabina per il contatore del gas, una busta in cellophane trasparente contenente marijuana, suddivisa in varie dosi all’interno di bustine più piccole, per un peso complessivo di 13,6 gr. Si sospetta che, per aumentare l’effetto allucinogeno della droga, sia stata aggiunta alle dosi anche eroina e/o cocaina. Per accertarlo sono in corso analisi da parte della Polizia Scientifica.

Sono stati allora controllati nell’area dei Sassi e del Piano due autoveicoli e identificate più di 30 persone. Due giovani sono stati trovati in possesso di droga: il primo con 5 dosi di marijuana confezionate in altrettante bustine, per un peso complessivo di 5 gr, tenute all’interno di un pacco di sigarette; l’altro con una bustina con dentro 2 gr circa di marijuana. Entrambi sono stati segnalati al Prefetto per detenzione di stupefacenti ex art.75 DPR n.309/90.

In un’altra occasione, un soggetto conosciuto perché pregiudicato per reati anche in materia di armi, sottoposto al controllo ha insospettito gli agenti delle Volanti perché si mostrava piuttosto nervoso e riluttante alla verifica. Ciò ha indotto gli operatori a controllare con accuratezza e consentito loro di rinvenire e denunciare 12 cartucce cal.12 comunemente impiegate per fucili da caccia, nascoste nella biancheria intima.

Sempre gli agenti delle Volanti, di notte, sono intervenuti non appena il 113 ha ricevuto la chiamata di un cittadino accortosi del furto appena commesso della sua auto. Grazie alla prontezza degli operatori e alla conoscenza del territorio, il pattugliamento dell’area dov’era avvenuto il furto ha permesso di rintracciare ben presto in questa via Taranto la macchina rubata senza nessuno a bordo e con il motore ancora acceso. I ladri, vistisi braccati, avevano deciso di rinunciare a portare a termine l’illecita impresa e hanno abbandonato il veicolo per darsi alla fuga.

Matera, 20 luglio 2020