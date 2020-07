Avviso per conferimento incarichi tecnici Provincia di Potenza

PROVINCIA DI POTENZA

Sono stati pubblicati nella Sezione Avvisi del sito de La Provincia di Potenza www.provincia-potenza.it due avvisi indagini di mercato per l’affidamento di incarichi professionali per verifiche di vulnerabilità sismica presso gli edifici scolastici di competenza provinciale.

A darne notizie è il Presidente dell’Ente Rocco Guarino, che ha auspicato la massima partecipazione dei tecnici interessati al conferimento dell’incarico, con la modalità di seguito indicate e riportate nei link qui allegati, ma più in particolare garantendo la massima trasparenza, il criterio della omogenea partecipazione e della rotazione degli stessi.

Ed ancora “lavorando nella prospettiva di avere alla ripresa dell’anno scolastico, edifici efficienti e funzionali che garantiscano nel futuro un sereno anno scolastico ed un utilizzo delle strutture a pieno titolo e con una funzionalità garantita anche in relazione alle misure anti Covid19”.

Gli avvisi hanno scadenza il 30 Luglio 2020.

Di fatto si intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di incarichi professionali per l’espletamento delle attività di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica – mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali – di edifici pubblici scolastici ai sensi delle NTC 2018. Le verifiche sismiche degli edifici dovranno essere effettuate in conformità alle modalità e procedure descritte nelle normative tecniche vigenti (NTC 2018).

Lohttps://edoc.publisys.it/edoc-files/view/files/5f0df12ba7b11b0001129bfc/Manifestazione_di_interesse_vulnerabilita.docx.pdf?guest=true

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’affidamento diretto dovranno accedere alla sezione Amministrazione Trasparente, percorso Bandi di gara e Contratti – Atti delle Amministrazioni Affidamenti diretti vari Pagina 3 di 5 Pagina 3 – p_pz_0020001/2020 Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di Servizi, Forniture, Lavori e Opere – Servizi e Forniture Affidamenti diretti – link dell’oggetto della gara, e richiedere di partecipare entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24,00 del giorno 30 luglio 2020 compilando l’apposito form disponibile al seguente link partecipa Si precisa che qualora l’operatore economico non si sia mai registrato sulla piattaforma “Gemint”, dopo aver cliccato sul predetto link, prima di chiedere di partecipare dovrà procedere alla registrazione. Appena compilato il form di richiesta di partecipazione, il concorrente riceverà all’indirizzo pec indicato, un messaggio contenente il numero d’ordine ad esso associato in fase di sorteggio.

Sarà inoltre possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, Ing. Tiziana Cappa, tel. 0971- 417611.

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.provincia.potenza.it, sezione Amministrazione Trasparente, percorso Bandi di gara e Contratti – Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di Servizi, Forniture, Lavori e Opere – Servizi e forniture Affidamenti diretti – link dell’oggetto della gara.

DECRETO MIUR N. 363 DEL 18.7.2018 – AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE.

https://edoc.publisys.it/edoc-files/view/files/5f0dd0722ab79c0001be4f3d/Manifestazione_di_interesse_vulnerabilita.docx.pdf?guest=true

Luigi Scaglione

Potenza, 19 Luglio 2020