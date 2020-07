Petrolio, Rosa e Cupparo interverranno a un convegno a Cirigliano

Gli assessori regionali all’Ambiente e alle Attività produttive, Gianni Rosa e Francesco Cupparo, interverranno lunedì 20 luglio a Cirigliano al convegno organizzato dalla Cisl sul tema “Petrolio, risorsa per lo sviluppo delle aree interne della Basilicata”.

All’iniziativa parteciperanno esponenti politici, del sindacato, delle imprese e saranno presenti i sindaci della concessione Tempa Rossa.

“Siamo orgogliosi – dichiarano Rosa e Cupparo – dell’accordo chiuso con Total in merito ai fondi per lo sviluppo sostenibile. Convegni come questo sono occasioni utili, oltre che per il confronto con i rappresentanti del territorio e le forze sociali, anche per divulgare al massimo i dettagli e permettere la massima partecipazione del mondo delle imprese”.