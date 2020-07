LA STORIA SI RIPETE: PETRACCA TORNA A MARCONIA

Il tecnico di Craco, con un passato da protagonista sulla panchina rossoblù, guiderà l’Under 16

Si va delineando lo staff tecnico dell’Elettra Marconia: nel ruolo di vice allenatore, mister Valente potrà contare su Tonino Petracca, già a Marconia nei primi anni 2000 tra Eccellenza e Promozione.

Il tecnico di Craco, oltre allo status di vice Valente, guiderà la compagine Under 16 rossoblù.

“Sono onorato di ritrovare una piazza calda come quella di Marconia – sono le prime parole di Petracca – Ringrazio Antonio per la grande fiducia e la società per avermi coinvolto in un progetto ambizioso che pone al centro i giovani locali. Proprio con loro avvieremo un importante lavoro di crescita e ci auguriamo di poter coinvolgere quanti più ragazzi possibile.

I campionati giovanili sono molto stimolanti proprio perché hai a disposizione materiale umano da plasmare e certamente il coordinamento di Antonio Valente costituirà il valore aggiunto delle nostre fatiche.

Ritrovo Marconia dopo i trionfi e i bellissimi campionati di tanti anni fa, ma oggi sono concentrato sul presente e sugli obiettivi prefissati da staff e società”.