COVID-19, SICUREZZA A SCUOLA: 110.000 EURO A GINOSA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA

Sono state aggiornate le graduatorie dei Comuni della provincia ionica per l’accesso ai fondi dedicati all’edilizia leggera delle scuole. Fra questi c’è anche il Comune di Ginosa per il quale sono stati stanziati 110.000 euro.

Proprio pochi giorni fa era stata inoltrata domanda di partecipazione all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione inerente a “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (II Edizione)’’.

La finalità è volta all’adozione di misure funzionali al contenimento del rischio da Covid – 19 per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

